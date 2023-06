Riuso dei reflui, accordo per scongiurare nuova emergenza

ALGHERO – Dopo la decisione del Consorzio di Bonifica di sospendere il conferimento, da parte di Abbanoa, dei reflui depurati a San Marco per scopi irrigui a causa di necessari aggiornamenti a nuove norme europee del piano di sicurezza contenuto nel piano di gestione da parte di Abbanoa, l’intervento del sindaco di questa mattina ha consentito di superare un problema che rischiava di riportare il territorio indietro a 15 anni fa.

Dopo l’avvio del nuovo impianto di depurazione della città di Alghero a San Marco, infatti, venne sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Comune di Alghero ed il Consorzio di Bonifica della Nurra per il coordinamento di azioni mirate al riutilizzo delle acque ai fini agricoli con il coinvolgimento del gestore Abbanoa per la consegna delle acque ed il Consorzio di Bonifica della Nurra quale ente ricettore delle acque depurate.

L’utilizzo delle acque reflue depurate per scopi irrigui è regolato da un piano di gestione che deve essere aggiornato ed adeguato alle nuove norme comunitarie in materia, emanate nel 2020. L’adeguamento che sarà completato entro i primi 15 giorni di luglio, ha spinto il direttore dell’area tecnica del Consorzio di Bonifica a interrompere temporaneamente l’utilizzo delle acque depurate per l’irrigazione dei campi.

Un problema che sarà, quindi, superato in pochi giorni con la ripresa dell’utilizzo delle acque depurate per irrigare i nostri campi, dopo l’incontro di questa mattina del sindaco di Alghero Mario Conoci con il presidente di Abbanoa Franco Piga e il presidente del Consorzio di Bonifica della Nurra Gavino Zirattu che ha consentito, anche con l’intervento della Provincia di Sassari, di stabilire e coordinare le azioni per superare il problema e continuare a poter contare sulle acque depurate a San Marco da Abbanoa ed utilizzate dal Consorzio della Nurra per la coltivazione dei campi, evitando di disperdere nel bacino del Calich.

“Sarà mia cura vigilare attentamente, insieme alla struttura comunale, affinché si definisca rapidamente il piano di sicurezza, così da evitare l’eccessivo sversamento di reflui sulla laguna del Calich che avrebbe effetti dannosi sulle spiagge della Riviera del Corallo” assicura il sindaco Mario Conoci.