Ritorno Secal, come da programma: tributi “più umani” |video

ALGHERO – “Seppur con qualche problema, legato anche alle condizione di estrema criticità che stiamo affrontando dall’anno passato, stiamo raggiungendo gli obiettivi posti nel programma e diffusi in campagna elettorale, compreso l’ambito dei tributi locali che non può tenere conto della profonda crisi che sta attraversando la cittadinanza”. L’assessore di Forza Italia Alghero, Giovanna Caria, nella gestione delle sue deleghe, tra cui bilancio e finanze, si trova a toccare con mano quali siano le difficoltà del tessuto sociale ed economico cittadino.

Ed è (anche) per questo che, come comunicato in questi giorni, sull’ambito delle imposte comunali si attuerà una sorta di “Pace fiscale” ovvero “attuare dei percorsi il più possibile vicini alle necessità e condizioni degli algheresi, ma sempre nell’ambito delle normative vigenti e con l’obiettivo di tutelare e ridare vigore alle casse comunali che poi fungono da supporto agli stessi cittadini con le varie azioni messe in campo dai differenti assessorati”. “Il momento è grave per tutti: imprese, cittadini, famiglie. Ma vogliamo volgere lo sguardo al futuro, all’imminenza del passaggio della riscossione coattiva al Comune di Alghero. Maggio è vicino, la Secal, la società delle entrate In House del Comune, è pronta. Abbiamo lavorato in questi mesi al suo rilancio, con una attenta riorganizzazione interna, con la modernizzazione delle tecnologie, con la valorizzazione del patrimonio di esperienze e professionalità dei dipendenti. Siamo pronti per la “pace” con i contribuenti, per voltare pagina e proiettarci ai prossimi anni con un atteggiamento differente nei confronti dei cittadini algheresi”. L’8 maggio scade il contratto con la Step e da quel momento ritornerà in auge la Secal. Società che, anche questo, come definito nel programma e diffuso in campagna elettorale, è stata rafforzata e potenziata. A breve, dunque, la Secal sarà in grado di attuare tutte quelle azioni mirate ad effettuare una riscossione giusta ed equa “Questo è l’obbiettivo programmatico della coalizione. La Giunta ha il compito di realizzare il programma elettorale nei tempi e nei modi più rapidi, avendo riguardo all’efficienza amministrativa e alla tutela degli interessi dei cittadini e dell’ente. Il Comune di Alghero non sarà il “nemico” dei cittadini, ma tornerà ad essere il riferimento autorevole e dialogante con i contribuenti“, chiude la Caria.

Nella foto e video l’assessore Caria