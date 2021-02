Addio Step, rilancio Secal: plauso alla Caria (Fi)

ALGHERO – “Rivolgiamo un doveroso riconoscimento all’assessore alle Finanze del Comune di Alghero, Giovanna Caria (Forza Italia), che in un momento di estrema complessità, causato dall’emergenza pandemica, è riuscita a trovare il giusto equilibrio tra la gestione delle entrate e le difficoltà economico-finanziarie che stanno interessando cittadini ed imprenditori algheresi”. Cosi l’esponente di Centrodestra e capogruppo dei Riformatori Sardi Alberto Bamonti riguardo la querelle sui tributi locali.

“Sicuramente la scelta di rilancio della partecipata Secal Spa, che si prepara a riprendere il ruolo per il quale è stata fondata, nel nuovo contesto di equità fiscale, oltre ad essere uno dei punti cardine del programma di coalizione, rappresenta anche la soluzione più efficiente per una riscossione più etica dei tributi locali, senza vessare oltremisura chi già è in difficoltà”.

“Non solo uno dei tanti punti programmatici della coalizione che ha vinto le elezioni nel 2019, ma bensì’, una operazione che avrà il merito di porre definitivamente la parola fine alla nefasta scelta della Step, che gestisce attualmente il servizio; un azzardo fatto dalla passata amministrazione, che non pochi problemi ha creato a tanti cittadini”.

Nella foto Alberto Zanetti e Alberto Bamonti (Riformatori Sardi)