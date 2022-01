Ritorno ad Alghero per gli Internazionali di Motocross

ALGHERO – Ritornano a rombare i motori ad Alghero. E dopo il Formula Challenge di dicmbre con le auto in Piazzale della Pace, ora è la volta del ritorno nella Riviera del Corallo degli “Internazionali d’Italia di Motocross Pro” si svolgeranno su due tappe, entrambe in Sardegna: il 30 gennaio ad Alghero, nello stupendo e unico circuito del Lazzaretto, e il 6 febbraio a Riola. La notizia, oltre ad emergere dai siti ufficiali della specialità motoristica, si evince anche da una delibera della Giunta Conoci con la quale il Comune catalano decide di concedere patrocinio e sostegno all’importante iniziativa all’associazione cagliaritana Glepor che realizzerà l’evento col supporto dell’Agrisport Alghero di Tore Cambule (proprietario del circuito).

La sfida sarà suddivisa in sei appuntamenti con l’Italiano Motocross Pro – Prestige MX1/MX2, altrettanti quelli del tricolore Motocross Pro – Prestige 125 e del Prestige Femminile. I giovanissimi della Rookies Cup 125 Under 17 Junior si sfideranno in tre tappe. Per gli Amatori, ecco i quattro round dell’Ama Expert – Rider e i sei dell’Ama Over 40. Nel calendario sono riportate anche le date del Campionato Italiano Motocross Junior, degli Internazionali Supercross e Supermarecross oltre alle prove dei campionati europei e mondiale.