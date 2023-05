Ritorna la Sagra della Fragola, eccellenza del territorio |video

ALGHERO – Domenica 7 maggio, a partire dalle ore 10 e per tutto il giorno, nella borgata algherese di Sa Segada andrà in scena la settima edizione dell’attesissima Sagra della Fragola. Alghero conferma la sua nuova vocazione agricola d’eccellenza e le fragole pare proprio abbiano trovato casa stabile nel rigoglioso agro della città catalana. Fragole rosse, mature e saporite: queste le caratteristiche inconfondibili del frutto primaverile più amato da adulti e bambini. Presenti numerosi produttori di fragole ma non solo: gli organizzatori dell’instancabile comitato di borgata di Sa Segada – Tanca Farrà si sono prodigati anche quest’anno per far trascorrere ai visitatori una divertente e sfiziosa giornata in allegria proponendo un programma ricco di attrazioni. Per i bambini c’è l’imbarazzo della scelta: dalla corsa della fragola (iscrizioni sul posto, partenza ore 11.00, a partire dai 5 anni), ai laboratori di pittura, con giostre e giochi gonfiabili a fare da cornice. Stand gastronomici e artistici, musica dal vivo, pranzo all’ombra del boschetto con grigliate, panini e pizze, maxi torta di fragole e molto altro attendono il pubblico che ogni anno, sempre più numeroso, non manca all’evento più popolare dell’agro di Alghero. Ampio parcheggio disponibile.

“Un evento diventato ormai identitario, un appuntamento fisso della Primavera di Alghero, in grado di valorizzare le produzioni frutticole del territorio, sostenere l’economia agricola coinvolgendo le borgate ed i produttori locali grazie a quella che negli anni si sta consolidando come vera eccellenza del territorio algherese. Un evento dal forte richiamo turistico, che vede nelle produzioni enogastronomiche di qualità occasioni di promozione del territorio e della città”. Lo ha detto il sindaco di Alghero, Mario Conoci, in occasione della presentazione ufficiale svoltasi questa mattina a Porta Terra della settima edizione della Sagra della Fragola, in programma il prossimo 7 maggio a Sa Segada, borgata a vocazione agricola nella Nurra algherese. Un appuntamento in grado di unire tutti i produttori locali grazie alla sapiente regia del Comitato di Borgata di Sa Segada – Tanca Farrà ed alla collaborazione attiva dell’Amministrazione comunale con la Fondazione Alghero, l’Alghero in House ed il Consorzio di Bonifica della Nurra. Accanto al sindaco, presenti gli assessori allo Sviluppo economico Giorgia Vaccaro, al Turismo Alessandro Cocco, alle Manutenzioni Antonello Peru, la vicesindaca Giovanna Caria ed il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu. Con loro il presidente del Comitato organizzatore, Antonio Zidda, e Gavino Zirattu del Consorzio di Bonifica della Nurra. L’apertura degli stand è prevista per le ore 10 con intrattenimento ed attività che si protrarranno per l’intera giornata.

