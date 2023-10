Ritorna la Pallacanestro Alghero con sponsor Costruzioni Valentino

ALGHERO – La stagione cestistica 2023-2024 nella Riviera del Corallo inizia con una grande novità, torna la prima squadra della gloriosa Pallacanestro Alghero e disputerà il campionato di Divisione Regionale 2 (ex Promozione) della Federazione Italiana Pallacanestro. La società sportiva nasce nel 1986, 38 anni di storia, ma negli ultimi 5 con l’assenza della prima squadra si è dedicata esclusivamente al settore giovanile con grandissimi risultati talmente da meritare il campionato d’eccellenza sia con gli Under15 che con gli Under17.

Un percorso così importante non poteva fermarsi al settore giovanile, anzi per crescere ed essere ancora più competitivo necessita di una prima squadra in cui far esordire i giovani. Perché è esattamente questo il progetto, un’idea dai forti valori etici. L’importanza valoriale la si capisce subito guardando l’età media della prima squadra, di gran lunga la più bassa di tutto il campionato.

Dietro questa scommessa c’è una nuova generazione di dirigenti sportivi pronta a mettersi in gioco, Mauro Cabras e Francesco Costantino ex giocatori della Pallacanestro Alghero, ai quali si aggiunge Matteo Mastropietro responsabile del settore maschile e capo allenatore della prima squadra. Ecco il loro commento: «La sana ambizione di giocare in prima squadra è stata per noi fondamentale – affermano Cabras e Costantino – e oggi vogliamo restituire alla società un pezzetto di ciò che abbiamo ricevuto, vogliamo farlo dando grande spazio ai più giovani»; Coach Mastropietro conclude «Ci teniamo molto, infatti abbiamo costruito un roster con solo 2 senior. Gli altri sono tutti ragazzi delle giovanili di cui 4 Under17 e 3 Under16 che arrivano da “Diritti a canestro”».

Diritti a canestro è un progetto di inclusione sportiva unico in Sardegna attraverso il quale la Pallacanestro Alghero regala un sogno sportivo a giovani talenti nati in nazioni oggi in grossa difficoltà: Ucraina e Mali, ad esempio. Da questi due Stati arrivano Nochovnyi, Coulibaly e Vynohradov, tutti classe 2008 e tutti aggregati alla prima squadra.

Altra grande novità è l’accordo raggiunto con Costruzioni Valentino, l’impresa algherese sarà main sponsor della società sportiva per la stagione 2023-2024. Fondata nel 1971, Costruzioni Valentino è un’impresa edile a conduzione familiare specializzata nella progettazione, realizzazione e vendita di raffinati complessi residenziali. L’azienda, che ad Alghero ha fatto letteralmente storia, oggi è costituita da un team giovane e dinamico i cui valori sono esattamente gli stessi della Pallacanestro Alghero: due realtà che, nei rispettivi ambiti, hanno fatto la storia in città unite da importanti valori etici e dalla voglia di guardare al futuro si incontrano per scommettere sulle nuove generazioni. «Costruire talenti sportivi e realizzare i sogni dei giovani, questo vorrei fare insieme alla Pallacanestro Alghero – afferma Rodolfo e Renato Valentino, amministratori della Srl – e per realizzare i sogni nel mondo imprenditoriale e in quello sportivo c’è bisogno di passione e dedizione, esattamente ciò che ho trovato in questa famiglia cestistica».

Il primo appuntamento della stagione è già questa domenica, 22 ottobre, sul difficile campo di Arzachena alle ore 19. Primo importante test per i ragazzi di coach Mastropietro, pronti all’esordio in un campionato in cui l’esperienza può essere fondamentale esattamente ciò che serve per far crescere il giovane gruppo a disposizione.