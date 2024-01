Ritorna ad Alghero la festa de Les Estrenes

ALGHERO – Plataforma per la llengua organizza la festa per bambini e bambine di tutte le età in

collaborazione con i clan scout cittadini che fanno parte del Projecte 4 Vents Alghero, 3 gennaio 2024. Sabato 6 gennaio torna la festa de Les Estrenes, Dia dels Tres Reis, organizzata dalla delegazione locale della Plataforma per la Llengua in collaborazione con gli scout del Projecte 4Vents. L’estrena è un regalo fatto in occasione della Festa dels Reis d’Orient che tradizionalmente portavano i doni. Ad Alghero i più piccoli attendono gli spiccioli, i menuts, donati dai più grandi con un’arancia, alla quale sono praticati dei tagli. Lo scopo della manifestazione organizzata da Plataforma per la Llengua è mantenere viva questa festa, che ha accompagnato generazioni di algheresi, con un’attenzione particolare alla lingua catalana di Alghero.

Dalle ore 10:30 fino alle 13:00, i volontari dell’associazione distribuiranno gratuitamente le

arance e la prima strenna. L’attività sarà accompagnata dall’animazione musicale di Àngel

Maresca, Lo Barber, con un repertorio di canzoni algheresi e catalane legate al Natale e alla Festa

dels Reis (i Re Magi). Qualora piovesse ci si sposta nella sala dei Gesuiti. Collaborano e partecipano alla manifestazione i gruppi scout Agesci Alghero 2 e Alghero 4, che fanno parte del Projecte 4 Vents, dando vita ai giochi tradizionali, come jocs amb la corda, baldúfola, peu cossu e tanti altri. Bambini e bambine di tutte le età, venite a ritirare la vostra arancia! Viviamo la tradizione. La manifestazione è gratuita e fa parte del calendario del Cap d’Any della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero, e dispone del patrocinio dell’Ufficio di Alghero della Delegazione del Governo della Catalogna in Italia.