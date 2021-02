Ritardi agricoltura, Lega contro Murgia

CAGLIARI – Ancora ritardi nell’erogazione dei contributi in agricoltura, la Lega presenta un’interrogazione all’Assessore Gabriella Murgia “Riceviamo quotidianamente tante segnalazioni da parte di tanti operatori del comparto agricolo ormai esasperati dal perdurare dei ritardi nell’erogazione dei contributi spettanti. Una condizione che non può più essere ignorata e richiede un serio intervento politico oltre che tecnico!” Ad affermarlo Dario Giagoni, primo firmatario dell’interrogazione in esame e presidente del Gruppo Consiliare Lega Salvini Sardegna “Dopo l’istituzione, alle dirette dipendenze dell’Assessore dell’Agricoltura, di una task force, che aveva il compito di snellire e accelerare i procedimenti, e il trasferimento a settembre 2020 delle risorse, per l’erogazione dei contributi ed arretrati fino al 2019, alle Agenzie, entrambe facenti parte della Task Force, Argea e Laore parrebbe proprio che qualcosa si sia inceppato! Pur capendo il particolare momento che viviamo, caratterizzato da una forzata riorganizzazione degli uffici con modalità differenti, prediligendo soprattutto la pratica dello smart working, come forma anche di tutela del lavoratore stesso, non possiamo permetterci di non provare eguale empatia e preoccupazione nei confronti un intero comparto, fondamentale nel quadro economico dell’isola, già tediato da un’annualità critica come quella del 2020.Ciò che chiediamo, dunque, è un intervento risolutorio da parte della Giunta Regionale, affinché venga garantita la piena operatività della Task Force e tempi certi per il disbrigo delle pratiche arretrate e la liquidazione dei contributi alle aziende del comparto agricolo, nonché azioni risolutive che pongano fine agli innumerevoli disservizi a livello informatico, emersi con sempre maggior forza nell’ultimo periodo.” Conclude il leghista