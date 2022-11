Ristorante Somu, confermata la Stella Michelin

BAJA SARDINIA – Anche in questa edizione 2023 della Rossa il ristorante SOMU di Baja Sardinia (SS), guidato in cucina dallo chef Salvatore Camedda, conferma la stella Michelin. Un risultato, questo, che motiva l’intero staff a portare avanti il percorso intrapreso negli ultimi anni: valorizzare la Sardegna esaltandone l’enorme potenzialità enogastronomica, in passato ingiustamente accantonata in nome di un turismo più povero. “Ciò che ci rende felici è notare quanto il turista si stia accorgendo della vocazione del nostro territorio a tavola, una vocazione che noi concretizziamo nei nostri piatti giorno dopo giorno”, ha spiegato lo chef Salvatore Camedda. Taste the new Sardinia: questa la filosofia che vuole ergersi a monito per tutti coloro che credono nella ricchezza sarda. Dai prodotti tipici, reinterpretati in maniera moderna e originale dallo chef Salvatore Camedda con l’aiuto di Antonio Gallarato e della brigata, fino ai vini locali, da quelli più blasonati alle chicche autoctone, sapientemente selezionati dal sommelier Giacomo Serreli.

“La conferma della stella ci spinge a scoprire ancora più a fondo cosa possiamo offrire ai nostri ospiti, a ripercorrere le nostre tradizioni rendendole accattivanti per chi ancora non conosce le sorprese che, fra terra e mare, crescono attorno a noi”, ha dichiarato Salvatore Camedda. Il ristorante stellato SOMU resterà chiuso fino all’inizio di aprile 2023: “Questo ci consentirà non solo di studiare nuovi menù, trovare nuovi prodotti, stringere rapporti sinceri con i piccoli autentici produttori della nostra terra. Ci darà altresì la possibilità di ristrutturare il nostro ristorante, dando alla nostra cucina un contesto ancora più suggestivo, tanto elegante quanto autentico” come spiega lo chef Camedda