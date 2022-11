Riparte la politica, Partito Democratico in moto. Mesi cruciali

ALGHERO – La politica, seppur lentamente, anche perchè i partiti paiono sempre più, oramai, quasi un ricordo sbiadito, almeno nella loro azione continua di raccordo tra società e istituzioni, si rimette in moto. E’ il Partito Democratico, nello specifico, che sia ad Alghero che Sassari, che ha avviato nuove riunioni con anche i big regionali e nazionali per ricostruire un percorso utile a condurlo al meglio alle prossime scadenze elettorali che, oggi, sembrano un po’ troppo lontane, ma poi cosi lontane non sono. Intatti, esattamente fra un anno dovranno essere chiusi i giochi per le Regionali e, contestualmente o quasi, anche quelli per le Comunali. E un anno, si sa, vola.

“Il partito riparte – scrivono dal gruppo consigliare di Alghero del Partito Democratico – Ieri si è tenuta la nostra direzione, allargata ai rappresentanti dei circoli territoriali e ai rappresentanti istituzionali di ogni livello”, e ancora “i presupposti ci sono, gli obiettivi e l’entusiasmo pure, si riparte tutti insieme con l’obiettivo di allargare e aprire il nostro partito a cittadini, associazioni e movimenti territoriali che vogliono intraprendere il nuovo percorso costituente del Partito Democratico”