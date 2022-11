Educational Day al Parco di Porto Conte

ALGHERO – Parco di Porto Conte e Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana organizzano, Giovedi 24 Novembre, il primo Educational Day dell’anno scolastico 2022/23. La giornata sarà aperta a Casa Gioiosa dai saluti del Presidente Tilloca, dal Sindaco Conoci e dagli assessori Montis e Cocco.

Giovedì 24 Novembre, nella sede di Casa Gioiosa, si terrà il primo Educational Day dell’anno scolastico in corso. Il meeting annuale, giunto alla sua ottava edizione, e’ riservato ai dirigenti e ai docenti delle Scuole di ogni ordine e grado. E’ dedicato, come consuetudine, alla presentazione delle proposte didattiche programmate nell’ambito delle attività del CEAS Porto Conte (il Centro di Educazione Ambientale alla Sostenibilità, accreditato dal Sistema Infea – Informazione, Formazione, Educazione Ambientale – della Regione Sardegna). L’Educational Day 2022 sarà l’occasione per i partecipanti di scoprire e vivere il Parco e l’AMP attraverso le attivita’ del CEAS: la metodologia, le aule didattiche all’aperto e al chiuso, le nuove attività in collaborazione con la Soprintendenza di Sassari e Nuoro, gli allestimenti immersivi ed emozionali, sperimentando i nuovi prodotti didattici tecnologici a supporto dell’educazione ambientale e confrontandosi sui temi della Strategia regionale dello Sviluppo Sostenibile, ispirati all’Agenda 2030 dell’ONU.

Il programma della giornata prevede, dalle ore 9.00, l’accoglienza a Tramariglio con un percorso libero di conoscenza delle aule didattiche del Ceas. Seguono i saluti del Presidente Tilloca, dal Sindaco Conoci e degli assessori Montis e Cocco e poi l’introduzione del direttore Mariani. Dopo sarà il turno di “Vivi il Parco – Scuole” ovvero la presentazione delle proposte educative, dei prodotti didattici multimediali, dei giochi didattici interattivi a cui seguiranno due visite/escursioni nei siti dell’area protetta, quella della Villa romana di Sant’Imbenia e quella di Cala inferno, non prima di aver gustato i prodotti col Marchio di Qualità del Parco durante la pausa pranzo.

L’Educational Day 2022 è inserito nel progetto del Ceas PortoConte finanziato dal Servizio sostenibilità ambientale, valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI) dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Regione Autonoma della Sardegna.