Riformatori: Salaris confermato coordinatore, Mameli presidente

CAGLIARI – Si è svolto oggi, all’Hotel Holiday Inn di Cagliari, il congresso regionale dei Riformatori Sardi, un appuntamento cruciale per il partito che ha visto una partecipazione ampia e sentita da parte dei delegati di tutta la Sardegna.

A conclusione dei lavori, Gabriella Mameli, vicesindaco di Selargius, è stata eletta nuova Presidente del partito. “È un onore e una grande responsabilità raccogliere il testimone da Mara Lai, che ringrazio per il suo straordinario impegno alla guida del nostro movimento. Il nostro obiettivo è continuare a costruire un progetto centrato sul rinnovamento, con idee concrete e una visione chiara per la Sardegna,” ha dichiarato la neoeletta Presidente.

Aldo Salaris, già coordinatore regionale, è stato riconfermato nel suo ruolo con l’acclamazione di tutta la dirigenza del partito. “Questo congresso rappresenta un nuovo punto di partenza per i Riformatori Sardi. Proseguiremo con determinazione nel nostro impegno per una Sardegna moderna, equa e competitiva, mantenendo fede ai valori liberali e democratici che ci contraddistinguono. Sono certo che, con Gabriella Mameli alla presidenza, sapremo essere ancora più incisivi e rappresentativi,” ha affermato Salaris.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto alla Presidente uscente Mara Lai, che ha scelto di fare un passo indietro per favorire il rinnovamento del partito, sottolineando il bisogno di una leadership che sappia interpretare al meglio le esigenze di una Sardegna che chiede cambiamento.

I Riformatori Sardi si confermano così una forza centripeta del panorama politico isolano, determinati a proseguire il loro percorso di crescita e proposta.