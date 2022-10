Rifiuti, via i cassonetti dalle borgate: Montis chieda scusa

Non capiamo come, delle proposte concrete messe nere su bianco, non avessero la ragionevolezza e l’autorevolezza necessaria per essere concretizzate.

Non capiamo le motivazioni sulla chiusura, qualche mese fa, a quelle proposte da parte dell’assessore e degli uffici, con giustificazioni che sono sembrate inconsistenti e ora, dopo 3 mesi vengono condivise in toto, da quello che dichiara la stampa.

Non capiamo tutte quelle polemiche che sono esplose per arrivare agli insulti personali, facendo scendere il livello della politica a un mero bisticcio, con livelli mai toccati da parte di un amministratore pubblico e in tal occasione anche i vertici del nostro Partito, a livello locale, hanno dissentito da questo modo di fare.

Adesso, come un fulmine a ciel sereno (anche se oggi piove…), si può fare.

Come minimo come gruppo consiliare e come partito democratico ci aspettiamo le scuse pubbliche, considerato che mai il gruppo consiliare e il partito democratico si era rivolto con quei termini verso un amministratore pubblico.

ALGHERO – “Finalmente, l’assessore all’ambiente, dopo tanto tempo, si è convinto (…o forse qualcuno lo ha convinto), che le proposte dei comitati, che sono state richieste e raccolte dagli uffici dell’assessorato all’ambiente e sostenute e rafforzate in commissione Ambiente dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico, sono utili e finalmente messe in campo.

Forse è chiedere troppo. Speriamo che, alla fine di questa tristissima vicenda, si comprenda che chi amministra, come chi fa opposizione è soggetto a critiche, perché solo chi fa può sbagliare e in conto va messo tutto, sia oneri che onori”