Rifiuti abbandonati, bonifiche ambientali in corso ad Alghero

ALGHERO – Sono in corso, grazie a 70mila euro di risorse reperite dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Alghero, una serie di interventi di pulizia finalizzati alla definitiva bonifica ambientale di alcune aree di pregio del territorio comunale, oggetto nel tempo di accumuli indiscriminati di rifiuti ad opera di cittadini irrispettosi della legge e della natura. I primi interventi hanno preso il via in questi giorni e si stanno concentrando nella località “Santa Chiara”, dove insiste una stradina utilizzata dai più come discarica abusiva a cielo aperto. La ditta “Ecopramal” sta provvedendo alle bonifiche del luogo: al fine di evitare ulteriori gettiti, verranno anche posizionati dei blocchi dissuasori che impediranno l’accesso dei mezzi che solitamente agiscono indisturbati approfittando delle ore notturne. I blocchi posizionati sono quelli realizzati grazie al riciclo delle terre di spazzamento delle strade cittadine. Nei punti maggiormente critici verranno installati anche appositi sistemi di videosorveglianza.

“Non si tratta di interventi spot ma di una mirata programmazione – riferisce l’assessore all’Ambiente Andrea Montis – che segue le operazioni già svolte a Monte Agnese, via Toda, via Barraccu e svariati punti dell’agro dove da anni giacevano cumuli di rifiuti di ogni genere. Ma anche siti dove si è dovuto procedere alla bonifica di amianto ed alla rimozione forzata delle circa 120 auto abbandonate in città da decenni”. I siti risultano censiti grazie alle segnalazioni dei cittadini ed al lavoro instancabile del personale del settore ambiente, della compagnia Barracellare, del Corpo Forestale e della Polizia Locale.