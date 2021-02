Ricci, Riformatori: stop pesca, ma subito ristori

ALGHERO – “Come Riformatori Sardi di Alghero sosteniamo con favore e interesse la proposta di legge per la tutela del Riccio di Mare, manifestata dai consiglieri Regionali del gruppo di Fratelli d’Italia”. Cosi Giuseppe Sotgiu per il coordinamento dei Riformatori Sardi riguardo la proposta del partito di Giorgi Meloni rispetto lo stop (per 3 anni) della pesca ai ricci di mare.

“Già dal mese di Giugno del 2020, il nostro Assessore all’Ambiente Andrea Montis e poi nel mese di Novembre l’amministrazione tutta con il Sindaco Conoci, hanno manifestato alcune proposte alla Regione per trovare delle soluzioni ideali, associate da fondi di bilancio per i doverosi ristori per circa i 200 operatori autorizzati. Alghero grazie anche agli studi realizzati dall’Area Marina Protetta di Capo Caccia -Isola Piana, ha presentato alla Regione un piano sperimentale di ripopolamento della specie che potrà, una volta realizzato, diventare modello. La sostenibilità economica o il mantenimento dei profili occupazionali ha senso di esistere se, accompagnata da adeguata coscienza e rispetto per gli aspetti di carattere ambientale. Ad oggi tali aspetti appaiono molto trascurati”.

“È necessario puntare senza più indugi alla tutela ambientale della specie, con chiaramente maggiore attenzione ai doverosi ristori per gli operatori. L’auspicio è che il provvedimento venga condiviso per far sì che ogni territorio interessato, possa dare il proprio apporto, per non incorrere nel rischio che un eventuale provvedimento possa diventare facilmente impugnabile o non risolutivo come già avvenuto”.