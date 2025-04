Riattivata la Commissione Speciale Asinara, il Presidente Bastianino Spanu riprende i lavori per il rilancio dell’Isola-Parco

PORTO TORRES – La Commissione Speciale Asinara è stata riattivata, con la ripresa dei lavori sotto la presidenza di Bastianino Spanu, che ha assunto l’impegno di continuare il lavoro per dare una nuova spinta al rilancio dell’isola-parco. Il Presidente Spanu, da sempre impegnato per la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio naturale e culturale di Porto Torres e dell’Asinara, ha dichiarato che “la riattivazione della commissione rappresenta un momento cruciale per dare una direzione strategica e concreta alla gestione dell’Asinara, un’isola di grande importanza ambientale, economica storica e turistica”.

“Obiettivi prioritari della Commissione Speciale Asinara: La Commissione lavorerà insieme alla Conservatoria delle Coste, all’ Ente Parco dell’Asinara, alla Comunità del Parco, alle Commissioni permanenti: Commissione Asinara e Commissione ambiente”, cosi fa sapere il presidente Spanu.

“Gli obbiettivi della Commissione per il rilancio dell’isola: Riqualificazione del patrimonio immobiliare: Il miglioramento delle infrastrutture, la riqualificazione degli edifici storici e la gestione degli stessi- insieme alla problematica della realizzazione del sistema idrico- fognario saranno tra i punti centrali del piano per il rilancio dell’isola”.

“Valorizzazione del patrimonio agricolo: la Commissione punterà a sviluppare azioni di rilancio del patrimonio agricolo per l’avvio del progetto dell’agricoltura sostenibile sull’isola- parco: sono tanti i giovani che stanno puntando sull’agricoltura sostenibile per crearsi il loro futuro occupazionale”.

“Collaborazioni con enti locali e regionali: la Commissione, insieme all’amministrazione comunale, avvierà una serie di collaborazioni con istituzioni locali, regionali e nazionali, ma anche con enti privati e associazioni locali, per attrarre risorse e le competenze necessarie al progetto di rilancio2.

Promozione della storia e della cultura dell’isola: non solo natura, ma anche la storia dell’Asinara – che ha vissuto momenti cruciali, come quello di ospitare un carcere di massima sicurezza – sarà messa in evidenza. La valorizzazione di questo patrimonio storico, attraverso mostre, eventi e percorsi culturali, sarà un altro degli obiettivi da perseguire.

“La riattivazione della Commissione Speciale Asinara è un passo fondamentale per restituire alla nostra comunità e all’intero territorio una risorsa naturale e turistica che ha enormi potenzialità. Il nostro impegno sarà volto a promuovere uno sviluppo sostenibile dell’isola, che rispetti le sue peculiarità e la sua unicità, ma che sappia anche essere un volano per l’economia del nostro territorio.

“L’Asinara ha un enorme potenziale inespresso, e la ripresa dei lavori della Commissione Speciale rappresenta un’opportunità per un rilancio vero e duraturo, capace di restituire all’isola il ruolo centrale che merita nel panorama turistico e ambientale della Sardegna”.

Nei prossimi giorni verrà formalizzata la convocazione della Commissione Speciale Asinara. Ai lavori della Commissione saranno invitati gli attori principali impegnati per il progetto di rilancio dell’isola: Ente Parco, Conservatoria delle Coste, la Comunità del Parco e l’Amministrazione Comunale”.

Nella foto Cala d’Oliva e il presidente Spanu