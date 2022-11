Regione, Psd’Az e Lega: basta andare avanti così, urgono verifica e ripartenza

ALGHERO – Com’era prevedibile, le dimissioni dell’assessore e vice-presidente della Giunta Alessandra Zedda hanno creato uno scossone, se non un terremoto, nel Centrodestra Sardista alla guida della Regione. E a certificare tale condizioni di tribolazione sono le parole di alcuni dei leader della coalizi0ne come i capigruppo di Lega e Psd’Az. “a credibilità politica della coalizione è compromessa”, commenta Pierluigi Saiu, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e continua “la verifica in maggioranza si sta trascinando da troppo tempo, parlare per mesi di rimpasto ha delegittimato la Giunta e ne ha rallentato l’azione. Parlarne tanto a lungo senza arrivare nemmeno a una sintesi ha poi contribuito a minare la credibilità politica della coalizione”.

Per Saiu, probabile nuovo assessore ai Trasporti, la Zedda è “uno degli assessori migliori di questa Giunta, e che ha svolto bene anche il suo ruolo di vicepresidente, come le viene riconosciuto da tutti, è urgente affrontare le emergenze che non consentono altre indecisioni o ulteriori temporeggiamenti”. Anche Franco Mula, capogruppo del Psd’Az, non va leggero: “Con le dimissioni della vicepresidente della Giunta e di un’assessora molto esposta e di grande esperienza si apre una seria riflessione. Mi viene spontaneo chiedere una verifica di maggioranza quanto prima. Non è pensabile continuare in questo modo. Dobbiamo capire il futuro di questa maggioranza e, se c’è un futuro, in che modo si deve andare avanti”.