Regionali, “confidiamo anche nel supporto di Mario Floris per il Centrodestra”

CAGLIARI – “Il contributo di idee, di valori e di progetti del Presidente Mariolino Floris è una costante del centro-destra, ma soprattutto è uno dei caratteri che qualifica da sempre la visione e l’azione autonomista della nostra coalizione”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia-Sardegna. “Per questo, al di là della presenza della lista, confidiamo nel sostegno ideale, morale e politico suo e dalla sua formazione politica per dare al centro-destra quella ‘trazione integrale’, fondamentale per affrontare le sfide delle riforme, della traduzione in concreto del principio di insularità e di una Sardegna consapevole del ruolo che può esercitare nel Mediterraneo e in Europa”.