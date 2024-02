Fratelli d’Italia (ancora) contro Forza Italia: “No alla campagna elettorale negli uffici comunali”

ALGHERO – “I vecchi modi di fare politica fanno capolino negli uffici comunali e provano a usare i collaboratori comunali e le stanze dell’amministrazione per raccattare qualche voto, peraltro coprendosi di ridicolo. È vergognoso e moralmente inaccettabile “usare” persone, e volti di ignari e non consenzienti lavoratori, disturbandoli mentre svolgono il proprio dovere nell’interesse di tutti, per inventare una comunicazione faziosa volta solo a denigrare gli avversari, al solo personale scopo di ergersi come “i migliori” e cercando di svecchiare una immagine ormai sempre più fuori dal tempo, esattamente come i metodi utilizzati. Tutto questo dopo aver amministrato sino a ieri con risultati modesti compensati solo dall’impegno di colleghi e collaboratori”

Fratelli d’Italia Alghero