Regionali, 351 sezioni su 1884: Truzzu in netto vantaggio. Ad Alghero Centrodestra al 49%, Centrosinistra al 43%

CAGLIARI – Se in un primo momento pareva che potesse esserci un testa a testa con addirittura la candidata del Centrosinistra in netto vantaggio, subito dopo c’è stato il recupero del sindaco di Cagliari. Ad ora su 351 sezioni scrutinate a livello regionale il candidato del Centrodestra è al 50,1%, mentre quella del Pd e 5 Stelle è al 42,05. Mentre a seguire i dati su Alghero con 24 sezioni su 52 che vedono il Centrodestra in netto vantaggio.

CANDIDATO PERC./VOTI PARTITI VOTI %

PAOLO TRUZZU

Centrodestra

49,90%

4.134 VOTI

Riformatori Sardi 874 11,10%

Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni 772 9,80%

Lega Salvini Sardegna 684 8,70%

Udc Sardegna 60 0,80%

Alleanza Sardegna – Partito Liberale Italiano 462 5,90%

Partito Sardo d’Azione 163 2,10%

Sardegna Al Centro 20venti 152 1,90%

Forza Italia Berlusconi – Ppe 1.195 15,20%

Democrazia Cristiana con Rotondi 0 0,00%

ALESSANDRA TODDE

C.Sin + M5S

43,00%

3.552 VOTI

Partito Democratico Della Sardegna 835 10,50%

Uniti per Alessandra Todde 827 10,50%

Movimento 5 Stelle 687 8,70%

Fortza Paris 60 0,80%

Orizzonte Comune 54 0,70%

Sinistra Futura 44 0,60%

Alleanza Verdi e Sinistra 289 3,70%

Partito Socialista Italiano – Sardi In Europa 25 0,30%

Progressista 220 2,80%

Demos Democrazia Solidale 21 0,30%

RENATO SORU

Lista civica

6,60%

543 VOTI

+Europa – Azione con Soru 89 1,10%

Vota Sardigna 51 0,60%

Partito Della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 28 0,40%

Movimento Progetto Sardegna 248 3,20%

Liberu 22 0,30%