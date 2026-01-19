Referendum, Alghero incontro per il “No” con Sechi, Montalto e Carboni

ALGHERO – Ad Alghero è partita la mobilitazione contro la riforma costituzionale che propone modifiche significative allo status della magistratura. Presso l’Obra Cultural, in piazza del Teatro, si è tenuto un incontro organizzato dal Comitato per il No, con la partecipazione di Carlo Sechi, Francesco Carboni e Claudio Montalto, che hanno espresso preoccupazione per le possibili ripercussioni sull’autonomia dei magistrati.

La discussione si è concentrata sul progetto di revisione che intende ridefinire il rapporto tra magistratura giudicante e requirente, toccando principi fondamentali di indipendenza. I promotori del No sottolineano il rischio di alterare gli equilibri democratici e spingono per un referendum confermativo, con una raccolta firme già oltre le 500 mila necessarie, ma che si intende rafforzare ulteriormente.