Recupero dell’ex-bar Useri, Forza Italia plaude alla Fondazione Alghero

ALGHERO – Il Direttivo e il Gruppo di Forza Italia Alghero salutano l’apertura, avvenuta lunedì, della nuova biglietteria turistica nel centro della città. L’ex Bar Useri, storica struttura ubicata in prossimità della centralissima Piazza Porta Terra sui Giardini Lepanto, rinasce come punto vendita dei biglietti della grotta di Nettuno, dei musei e del biglietto unico “Alghero ticket”. Gli spazi, andati incontro ad un primo restyling per consentire il servizio nel periodo estivo, vedranno una completa ristrutturazione nel prossimo autunno, col fine di accogliere il servizio di informazioni turistiche ed ospitare un nuovo e funzionale deposito bagagli. Nuove funzioni fortemente volute dal partito azzurro, che ha visto ascoltate le sue istanze dal Sindaco e dall’Amministrazione, con gli Assessori Caria e Peru in prima fila, e dal Presidente della Fondazione Andrea Delogu. “Un traguardo importante per la città –commentano da Forza Italia-. Un luogo, abbandonato da anni, viene restituito agli algheresi e ai turisti. Con un forte ruolo propulsore nell’azione di valorizzazione delle bellezze del territorio e di rivitalizzazione dell’economia cittadina. Continuiamo su questa strada fatta di risultati concreti nell’interesse degli algheresi” chiudono gli esponenti azzurri.