“Raddoppia la tassa di soggiorno, vedremo gli effetti…”

ALGHERO – “Commissione in extremis per il nuovo regolamento per la tassa di soggiorno. Oggi, praticamente all’ultimo minuto del tempo a disposizione, siamo riusciti ad incontrare le associazioni di categorie e i portatori di interesse legati al nuovo regolamento sulla tassa di soggiorno. Dopo averli ascoltati e dopo esserci resi conto che non tutto era deciso, scontato e concordato con loro, siamo riusciti a modificare alcune norme del regolamento (anche su loro richiesta), ad esempio la stagionalità della tassa che passa da una unica tariffa annuale a due: una per l’estate e una per il periodo invernale. Non abbiamo avuto invece risposte sui controlli da effettuare alle attività e sulla destinazione certa (almeno in parte), della tassa in azioni ben precise e ben visibile in città e per tutta risposta, la giunta ha dichiarato che sarà un tema trattato in corso d’opera, quindi in seguito. Quindi in moneta si raddoppia la tassa di soggiorno e si spera che gli introiti servano a migliorare la città”.

Gruppo Consigliare Pd, capogruppo Mimmo Pirisi

Vedremo…