“Questione acqua potabile, grave assenza in Consiglio di Abbaona e Asl”

“L’anministrazione Conoci è talmente debole da non riuscire a convincere Abbanoa e Asl ad essere presente in Consiglio Comunale in occasione della discussione sull’acqua potabile in città e nella borgata di Maristella. L’assenza di Abbanoa e della ASL è grave e offensiva per la massima assise cittadina ed è segno però di estrema debolezza dell’Amministrazione, che non riesce neppure a esigerne la presenza in momenti cruciali per la salute della comunità.

Abbanoa e ASL non si sono presentati ieri al consiglio che era stato richiesto dai consiglieri di opposizione per discutere la mozione presentata dall’ opposizione, in seguito a quanto verificatosi a fine novembre con l’acqua che usciva dai rubinetti degli algheresi che risultava non potabile per la presenza di nitriti e trialometani.

La mozione era stata presentata dai consiglieri di opposizione per segnalare il gravissimo ritardo con cui i fuori norma dell’acqua erano stati comunicati ai cittadini, visto che l’Asl aveva comunicato i risultati delle analisi con una settimana di ritardo.

Mozione ancora attuale anche perchè tali problemi di acqua non conforme si verificano troppo spesso e soprattutto perché una parte di Alghero, Maristella, vive ancora oggi il problema di acqua non conforme per presenza di trialometani e lo vive dal 20 ottobre, ciò da addirittura due mesi.

La presenza di trialometani, è bene ricordarlo, non è un fatto assolutamente da sottovalutare, in quanto parliamo di sostanze che lo IARC (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) classifica come potenziali cancerogeni per l’uomo. Avremmo voluto sapere da Abbanoa quali sono le azioni messe in atto per risolvere un problema dunque grave e che si protrae da un tempo enorme e cosa intenda fare per riportare acqua potabile nelle case dei cittadini di Maristella, costretti a vivere un disagio enorme da due mesi. Ma niente. Ci siamo dovuti accontentare dell’intervento debolissimo del sindaco e ora anche assessore al sistema idrico. Altro tema affrontato, alla presenza dei comitati di cittadini, quello relativo ai costi dell’auto botte per il servizio nell’agro. L’opposizione ha chiesto di rivedere urgentemente le delibere contestate, anche perché le tariffe possono essere modificate solo in questa fase, prima dell’imminente approvazione del bilancio. Altrimenti sarebbe solo una farsa”.