“Bilancio entro dicembre, risultato storico grazie al lavoro dell’Amministrazione Conoci”

ALGHERO – “Per la prima volta ad Alghero si presenta un Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre dell’anno in corso. Un risultato importante e decisamente apprezzabile, che permetterà di proseguire con gli investimenti già programmati in tutti i settori e garantirà il rispetto degli impegni assunti con gli algheresi. Una garanzia del mantenimento di tutti i servizi: potenziamento di quelli per l’infanzia e gli anziani del centro residenziale, maggiore attenzione per gli studenti di ogni ordine e grado e conferma degli investimenti per la realizzazione ed il completamento delle numerose progettualità avviate in questi mesi. Sulla viabilità, il decoro, i litorali, la riqualificazione del patrimonio immobiliare, le scuole.

Questo grazie all’impegno qualificato dei competenti uffici finanziari, col dirigente in testa, ed al lavoro costante di tutti i membri delle commissioni in stretto rapporto con l’esecutivo guidato dal sindaco Mario Conoci. Alghero si conferma comune virtuoso dalle rosee prospettive di crescita, si mantengono invariate tutte le principali imposte locali e si prosegue nell’opera di ammodernamento ed efficientamento sull’edilizia pubblica e delle strutture sportive. Una garanzia per il mantenimento dei livelli occupazionali ed il rilancio delle società partecipate dal comune, che vedono così una conferma delle scelte fatte dalla maggioranza di Centrodestra e Sardista che negli ultimi anni hanno garantito sempre più risorse verso Alghero.

Le polemiche strumentali che negli ultimi giorni si sono esasperate al fine di tentare di mettere in difficoltà l’amministrazione che invece si conferma davvero attenta, puntuale e lavora con grande determinazione per continuare a dare risposte alla comunità, portando così a termine il mandato amministrativo con risultati decisamente concreti sotto i più diversi settori, iniziano ad essere stantie e risibili. L’impegno della maggioranza e della giunta continua e continuerà quotidiano, poi saranno gli algheresi a dare un giudizio e valutare compiutamente il lavoro che questa amministrazione, grazie al sostegno della coalizione di Centrodestra e Sardista, ha realizzato nell’arco di questo quinquennio considerato tra i più problematici della storia a causa della pandemia”.

Il gruppo “Noi con Alghero”

A.Muroni

A.Loi