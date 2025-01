Punto Nascita chiuso, “Alghero faccia sentire la sua voce, basta subire”

ALGHERO – “L’Asl di Sassari il 13 novembre 2023 comunicava la chiusura temporanea del Punto Nascita al secondo piano dell’ala nord dell’Ospedale Civile di Alghero. Motivava tale chiusura per improrogabili lavori straordinari di adeguamento di opere edili ed impiantistiche, quali quelle dei gas medicali, impianti elettrici, di ventilazione, di condizionamento, e antincendio, oltre al rifacimento della pavimentazione. Dalla stessa data ha anche rimodulato l’attività ambulatoriale e le consulenze specialistiche pediatriche, garantendole solo dalle ore 8 alle 20, motivando tale decisione legata alla carenza di Pediatri. I lavori straordinari si sono conclusi nel maggio 2024.

Seppure tali decisioni sono frutto di una gestione maldestra che negli anni hanno visto affossare la Sanità del territorio della Asl di Sassari, siamo in attesa che la nuova Giunta regionale insediatasi nel febbraio 2024, assuma concrete decisioni per una netta inversione di marcia in particolare nel settore Sanità.

Infatti, per tale importante settore che coinvolge tutti i cittadini sardi, sembrerebbe che nulla sia cambiato, anzi per diversi servizi sanitari la situazione si è ulteriormente aggravata.

I comitati esprimono “profonda preoccupazione e crescente malcontento” per una chiusura che, seppur definita temporanea, perdura da oltre un anno, costringendo le famiglie a sacrifici enormi.

Chiediamo per l’ennesima volta, la riapertura del Punto Nascita di Alghero e la riattivazione del servizio di Pediatria ospedaliera nell’arco delle 24 ore. Se la risposta tarderà ancora, i comitati preannunciano nuove manifestazioni di protesta, al fine di combattere logiche che non corrispondono ai bisogni dei cittadini, e per impedire l’impossibilità di “nascere ad Alghero”.

Chiamiamo a raccolta la città, il territorio, le forze sociali e politiche, e le organizzazioni sindacali per chiedere con determinazione la riattivazione di questi importanti servizi”.

Comitato spontaneo a difesa della salute

Comitato fiocchi azzurri fiocchi rosa

Comitato nuovo Ospedale

Comitato uniti contro la chiusura dell’Ospedale Marino