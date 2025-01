Indennità comandante Polizia Locale, “Sinistra e Bruno ancora una volta incoerenti”

ALGHERO – “Con delibera di giunta n. 385 del 31 dicembre 2024, l’amministrazione Cacciotto ha approvato l’attribuzione di un’indennità “ad personam” di 30.000 euro annui per il nuovo comandante della Polizia Locale. Una decisione che segna l’ennesima dimostrazione di incoerenza politica da parte della sinistra cittadina”, così Fratelli d’Italia che difende, ancora una volta, l’operato della precedente giunta di Centrodestra a guida del sindaco Conoci. In questo caso il partito della Meloni si sofferma sulla questione del pagamento del comandante dei Vigili Urbani che, al netto della dichiarata volontà di cambiare, eppure molto e in meglio il servizio, secondo Fdi otterrà la stessa indennità (criticata dalla sinistra) che venne assegnata al precedente comandante.

“Non più tardi di due anni fa, Mario Bruno e i suoi alleati – Cacciotto incluso – avevano criticato aspramente la Giunta Conoci e il centrodestra per aver adottato la stessa misura nei confronti dell’allora comandante Bertocchi. Bruno definiva questa scelta “un insulto alla trasparenza e alla buona gestione delle risorse pubbliche”. Oggi quella stessa indennità è stata confermata senza battere ciglio, dimostrando che le argomentazioni declamate allora dalla sinistra erano solo propaganda ipocrita”.

“Questa vicenda non è solo simbolo di incoerenza, ma la dimostrazione che, durante i cinque anni di amministrazione di centrodestra, la sinistra si è limitata a critiche sterili e strumentali, lontane dai veri bisogni degli algheresi”

“Saremmo curiosi di sentire oggi l’opinione dell’ex sindaco Bruno, ma anche di sentire il sindaco spiegare questa palese contraddizione. Se quelle indennità erano inaccettabili ieri, perché oggi sono perfettamente legittime? Oppure, dobbiamo forse pensare che le loro critiche del passato non fossero altro che un mero esercizio di propaganda politica? La coerenza non è un optional, ma un dovere verso la comunità. E su questo, noi non facciamo sconti”