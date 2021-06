Punta Giglio, esempio virtuoso di turismo ambientale

ALGHERO – Sopralluogo a Punta Giglio del Sindaco Mario Conoci con l’assessore Emiliano Piras per verificare l’avanzamento dei lavori, che avvengono sotto lo strettissimo controllo di tutte le autorità che ne hanno competenza. “Un luogo a cui noi algheresi teniamo tantissimo. Quattordici autorizzazioni, controlli serrati sul rispetto delle norme, rispetto dell’ambiente, valorizzazione della storia del territorio, massima fruibilità e libertà di accesso, assistenza e sevizi ai visitatori: tutto ciò renderà Punta Giglio ancora più libera” afferma Mario Conoci. “Finalmente si dà la possibilità davvero a tutti di fruire in maniera sostenibile di un’area di grande pregio della nostra città, che potrà essere considerata come esempio virtuoso dell’offerta ambientale e turistica del territorio”, aggiunge l’Assessore Emiliano Piras.