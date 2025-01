Pulizia e decoro, Stintino attiva tutti i giorni la “spazzatrice meccanica”

STINTINO – Il Comune di Stintino attiva due ulteriori servizi per migliorare il decoro e la pulizia del territorio. Da questa settimana, il servizio di spazzamento stradale sarà operativo tutti i giorni, inclusa la domenica, garantendo così continuità anche durante il periodo invernale. Si tratta di una novità assoluta per il paese, che punta a mantenere elevati standard di pulizia non solo in alta stagione, ma durante tutto l’anno.

Parallelamente, è stato avviato un servizio di spazzamento meccanizzato ogni giovedì, progettato per raccogliere in modo più efficace foglie e detriti lungo le strade e mantenere in ordine le borgate del territorio. L’utilizzo di mezzi di ultima generazione consentirà una pulizia più rapida e accurata, migliorando la qualità della vita e l’immagine del borgo.

“Questi interventi testimoniano il nostro impegno per un paese sempre più accogliente e ordinato,” ha dichiarato la sindaca Rita Vallebella. “Stintino non è solo una meta estiva: vogliamo offrire un ambiente piacevole tutto l’anno, sia per i residenti che per i visitatori che scelgono di vivere la bellezza del nostro territorio anche nei mesi meno affollati.”

Anche l’assessore all’ambiente Enrico Scano ha sottolineato l’importanza di questo potenziamento: “L’introduzione dello spazzamento meccanizzato settimanale ci permette di affrontare in modo più efficace le esigenze del territorio, con un’attenzione particolare all’efficienza e alla sostenibilità ambientale. Il servizio di pulizia la domenica è inoltre un altro traguardo importante per Stintino.”

Il Comune ringrazia l’azienda San Germano per la preziosa collaborazione e tutti gli operatori che, con passione e impegno, contribuiscono alla realizzazione di questi servizi, esempio di sinergia tra pubblico e privato a beneficio della comunità.