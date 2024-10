Pubblicato l’avviso per i corsi dell’Istituto Artistico Musicale Verdi

ALGHERO – Pubblicato l’avviso per i corsi dell’Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi.

Anche per il 2025 lo IAM Verdi propone i corsi di ๐—š๐—ถ๐—ผ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐˜‚๐˜€๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ per i bambini dai 3 ai 5 anni, di ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฝ๐—ฎ, ๐—ฏ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ, ๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฐ๐—น๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ, ๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฎ ๐—บ๐—ผ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ฎ, ๐—ณ๐—ถ๐˜€๐—ฎ๐—ฟ๐—บ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ, ๐—ณ๐—น๐—ฎ๐˜‚๐˜๐—ผ, ๐—ฝ๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐—ผ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฒ, ๐˜€๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ผ๐—ณ๐—ผ๐—ป๐—ผ, ๐˜๐—ฟ๐—ผ๐—บ๐—ฏ๐—ฎ e ๐˜ƒ๐—ถ๐—ผ๐—น๐—ถ๐—ป๐—ผ.

I corsi saranno, articolati in 30 incontri didattici, avranno inizio il 27 gennaio 2025 e si concluderanno nel mese di dicembre 2025 nella nostra nuova sede operativa di Fertilia al primo piano della scuola media in via Orsera n. 9

Le iscrizioni sono esclusivamente on line occorre compilare il modulo che si trova in questa pagina https://www.istitutomusicalealghero.it/iscrizioni-2025/ e cโ€™รจ tempo sino alle ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐Ÿฎ๐Ÿฐ.๐Ÿฌ๐Ÿฌ del ๐Ÿญ๐Ÿฎ ๐—ป๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ

๐—ฃ๐—ฟ๐—ถ๐—บ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ถ๐—ป๐˜ƒ๐—ถ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ถ๐—ป๐˜ƒ๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ผ tutti ๐—ฎ ๐—น๐—ฒ๐—ด๐—ด๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—น’๐—ฎ๐˜ƒ๐˜ƒ๐—ถ๐˜€๐—ผ.

Albo docenti

Pubblicato lโ€™avviso per la creazione di un albo docenti, attraverso la raccolta dei curricula da parte di tutti gli insegnanti interessati.

Per inviare il curriculum e, volendo, una proposta di programmazione didattica si deve compilare la domanda allโ€™indirizzo https://www.istitutomusicalealghero.it/albo-docenti-2025/

Per Informazioni:

e-mail: info@istitutomusicalealghero.it – ist.musicaleverdi@gmail.com

Telefono: +39 350 150 8005 (anche WhatsApp)