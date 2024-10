Pua e Cure Primarie del Distretto: da via Tempio l’ingresso si sposta in via Zanfarino

SASSARI – Sono iniziati in questi giorni le operazioni di trasloco degli uffici Pua e Cure Primarie del Distretto di Sassari, che cambieranno piano e ingresso, senza però cambiare stabile.

Nello scorso fine settimane sono state avviate le operazioni di trasloco che si concluderanno mercoledì prossimo: il servizio dagli uffici con ingresso dal Poliambulatorio di via Tempio a Sassari, verrà trasferito al secondo piano dello stabile, ma con ingresso da via Zanfarino, n. 44.

Provvisoriamente, nelle giornate del 21 e 22 ottobre, il servizio verrà garantito nei locali al primo piano, con ingresso sempre da via Zanfarino: tutto il personale del Distretto di Sassari sarà a disposizione della popolazione per fornire indicazioni e assistenza.

La Asl di Sassari, scusandosi con la popolazione per eventuali rallentamenti che in questi giorni potrebbero registrarsi, comunica che il trasferimento degli uffici PUA e Cure Primarie del Distretto Socio-Sanitario di Sassari si e’ reso indispensabile per consentire i lavori di ristrutturazione dei locali di via Tempio, inseriti all’interno dei progetti previsti dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Servizio PUA e Cure Primarie riprenderà regolarmente da mercoledì 23 ottobre, al II piano della struttura con ingresso da via Zanfarino, n. 44, con il seguente orario: lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 09.30 alle 12.30; martedì e giovedì, dalle ore 09.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.00

mail: frontofficepua.distrettosassari@aslsassari.it