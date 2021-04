Psd’Az, avere cento anni e non sentirli

ALGHERO – Il 17 Aprile 1921 nell’ ex convento degli Scolopi di Oristano nasceva un nuovo partito politico , il suo nome era Partito Sardo d’Azione e nasceva sulla base di quattro punti cardine programmatici: Sovranità popolare, autonomia amministrativa, autonomia doganale e questione sociale Camillo Bellieni venne eletto come primo Segretario. Oggi il Partito Sardo d’Azione compie 100 anni di vita e le battaglie che da un secolo porta avanti non sono mai cambiate e sono oggi piu’ che mai attuali, a dimostrazione che le battaglie di un popolo per la sua liberta’ e autodeterminazione sono battaglie senza tempo e senza confini. Il nostro e’ il partito federalista piu’ antico d’ Europa, e’ il partito che non ha mai cambiato nome, e’ il partito che da sempre difende i sardi e la Sardegna, terra che ha subito secoli di ladrocini e soprusi perpetrati nei confronti del territorio sardo e del suo popolo. Noi siamo perfettamente consci che oggi destra e sinistra rappresentano concetti oramai superati ed è per questo che il nostro partito è più che mai attuale e può posizionarsi al centro di un mondo in rapida evoluzione. Le nostre battaglie, la tutela della lingua, la continuità territoriale in mano ai sardi, ma anche la possibilità di decidere autonomamente su lavoro, trasporti, agricoltura e industria non sono battaglie di destra o di sinistra, sono battaglie di un popolo che vuole difendere la propria terra. Le nostre battaglie sono state osteggiate nel corso di questo secolo, ma noi continuiamo a difenderle perché magari non siamo dalla parte vincente, ma siamo sicuri di essere dalla parte giusta. Riconoscere nella lingua sarda …piu’ antica di quella di Dante… l’ espressione della coscienza nazionale del popolo sardo e quindi operare per la sua diffusione e valorizzazione è una nostra missione. Avere coscienza di avere una civiltà, che come avvalorano i Giganti di Monte Prama è più antica della Magna Grecia dovrebbe e deve essere un’ onore di cui essere consapevoli e orgogliosi . Siamo un partito che esalta i valori di libertà uguaglianza e fratellanza, siamo un partito che si batte affinché tutti gli uomini e le donne godano di pari opportunità, siamo un partito che combatte da cento anni ogni forma di razzismo e di sfruttamento dell’ uomo sull’ uomo. Siamo un partito che tutela la libertà religiosa, che tutela la libertà di pensiero, di parola e di opinione. Siamo un partito che compie cento anni e non li dimostra, noi siamo il futuro del popolo sardo.

Noi siamo sardi.

A chent’annos Psd’Az

Partito Sardo d’Azione Alghero – sezione Antoni Simon Mossa