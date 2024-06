Progetto “Verso il Cambiamento”, chiusura con Restyling: piantati alberi in via Barraccu

ALGHERO – “Verso il Cambiamento”, il progetto del Ceas Porto Conte avviato lo scorso 22 Agosto si è concluso oggi con l’attività denominata Restyling. Ancora una volta il Ceas Porto Conte è protagonista di un progetto di grande rilevanza ambientale. “Verso il Cambiamento”, questo il nome del progetto, avviato la scorsa estate e conclusosi oggi, che ha visto attuarsi un percorso virtuoso dedicato alle buone pratiche e alla tutela del nostro territorio tramite una connessione virtuosa tra attività del Parco di Porto Conte, Amp Capo Caccia Isola Piana, Agenzia Forestas e mondo della scuola.

L’ultima azione è stata dedicata alla riqualificazione dell’area urbana di proprietà del Comune in via Barraccu, in stretto accordo e collaborazione con l’Assessorato Ambiente di Alghero, con la piantumazione di 24 specie arboree coerenti con la vegetazione naturale del territorio, concesse gratuitamente dall’Agenzia Forestas.

Un primo passo per la riqualificazione di un’area urbana che il Comune continuerà a valorizzare con un percorso di progettazione partecipata come previsto dal progetto e all’evento di chiusura hanno preso parte all’attività anche il Presidente del Parco di Porto Conte Raimondo Tilloca, gli operatori del Ceas Porto Conte con il coinvolgimento di alcuni cittadini attivi che, armati di pale e zappe, hanno piantato diverse essenze arboree.

Il progetto “Verso il Cambiamento”, finanziato dal Servizio sostenibilità ambientale, valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI) dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, si è svolto nell’ambito del Progetto di rete INFEAS “Cambiamento Climatico e Rischio Incendi”, coordinato dall’Agenzia Forestas Servizio Territoriale di Oristano.