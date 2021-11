Progetto Cantina SM Palma e Consorzio Porto: presentazione

ALGHERO – Cantina Santa Maria La Palma e il Consorzio del Porto di Alghero hanno definito una partnership particolare, finalizzata alla collaborazione su più livelli con la fornitura di nuovi servizi ai diportisti che sceglieranno Alghero. L’iniziativa è finalizzata alla promozione di nuovi servizi e alla valorizzazione dei prodotti locali per gli amanti del mare e gli utenti del porto della città. L’azione verrà raccontata e descritta in una Conferenza Stampa dedicata, che si terrà martedì 16 novembre alle ore 11.45 presso i locali dell’enoteca La Cantina, in via XXIV Maggio n.6, proprio vicino al Porto di Alghero. Saranno presenti: Mario Peretto, presidente della Cantina Santa Maria La Palma, Giancarlo Piras, presidente del Consorzio Porto di Alghero e rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e nello specifico l’assessore alle Attività Produttive Giorgia Vaccaro.