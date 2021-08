Progetto Bats, appuntamento in borgata e gita notturna

ALGHERO – Secondo appuntamento per il progetto Bats. Alle 19.30 di martedì 10 agosto presso il Centro di Aggregazione Sociale Impegno Rurale a Santa Maria La Palma si svolgerà l’incontro di sensibilizzazione della comunità locale sui temi della tutela e conservazione dei chirotteri, più comunemente noti come pipistrelli. Particolare attenzione sarà dedicata all’individuazione e alla condivisione degli accorgimenti utili a favorire l’insediamento e l’utilizzo sistematico dei rifugi per queste specie nelle aziende agricole e nelle aree rurali del nostro territorio. L’incontro culminerà con la Bat Night: una passeggiata notturna, guidata dagli esperti e con il supporto del Bat Detector, alla scoperta dei movimenti e del volo delle diverse specie di pipistrelli. L’evento è coordinato dal CEAS (Centro di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità del Parco di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana) e realizzato con la preziosa collaborazione del Comitato Zonale della Nurra e dell’Associazione Impegno Rurale. L’accesso all’evento è limitato e consentito previa verifica della Certificazione verde COVID-19 (DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105).