Prima Alghero (Centrodestra): “Regole più restrittive per i suoli pubblici”

ALGHERO – “Nel marzo 2020, come tutti ricordiamo, è iniziata l’emergenza Covid 19

che ha comportato una serie di limitazioni alla libertà personale ed alla

fruibilità di spazi chiusi, al fine di contenere il diffondersi della

pandemia.

Una delle poche cose che non ha subìto restrizioni ed anzi è stata

ampiamente liberalizzata, riguarda l’indiscriminata occupazione del

suolo pubblico da parte di bar e ristoranti che, per poter lavorare,

necessitavano di spazi aperti.

Come spesso accade, quando si concede un dito, molti si prendono tutta

la mano e magari il braccio, per cui si è assistito e tuttora assistiamo ad

un affastellamento di tavolini e sedie in ogni dove, in particolare nel

nostro Centro Storico, a discapito di turisti, cittadini e residenti che

vorrebbero passeggiare liberamente e magari poter entrare nelle loro

abitazioni senza dover fare lo slalom tra ombrelloni, sedie e tavolini,

commensali e clienti vari.

Giova ricordare che l’emergenza Covid è ufficialmente terminata nel

marzo 2022, mentre l’occupazione indiscriminata degli spazi pubblici

continua imperterrita e quello che doveva essere un provvedimento

provvisorio è diventato, di fatto, definitivo.

Sarebbe ora di regolamentare in senso più restrittivo la concessione di

suolo pubblico in maniera oculata, al fine di contemperare le giuste

esigenze dei commercianti con quelle altrettanto legittime dei pedoni, in

particolare dei residenti.

Condividiamo e facciamo nostre, inoltre, le giuste considerazioni

prospettate all’Amministrazione comunale dal Comitato del Centro

Storico, nella persona del Presidente Gavino Scala e ci auguriamo che

siano un buon viatico alla soluzione del problema per la prossima

stagione turistica”.

Coordinamento “PRIMA ALGHERO”