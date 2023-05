ALGHERO – Domenica 28 maggio prende il via “Naturalmente in Riviera 2023” al Parco di Porto Conte, all’interno della programmazione “Salude & Trigu 2023”. Battesimo con Sentieri Musicali al Parco, con la direzione sportiva e musicale di Mauro Scassellati. Il progetto e’ un esperienza che coniuga e invita attivamente a riscoprire tutto il bello dell’ambiente preservato del Parco di Porto Conte, con la scoperta dei sapori enogastronomici con le produzioni a filiera corta delle aziende locali, fino alla magica suggestione del concerto per violino e piano, per compiere un percorso e un esperienza senza eguali all’insegna dell’ eco-sostenibilità attiva. Il Programma prendera’ il via alle 10:00 con il ritrovo a Casa Gioiosa, sede del Parco di Porto Conte e dell’Area Marina protetta. Alle 10:30, dopo un breve briefing della giornata, partenza verso le strade di Tramariglio per riscoprire gli edifici storici del Borgo e antichi utilizzi degli stabili.

Alle 10:50 si parte in direzione Torre di Tramariglio, attraverso un percorso naturalistico che alterna Mare e fitta vegetazione; Una volta raggiunta la splendida Torre e esserci concessi un po’ di scatti panoramici, rientro verso l’area interna di Casa Gioiosa; Alle 12:00 Inizio dell’evento musicale a cura di Mauro Scassellati che dopo aver dismesso i panni dell’istruttore Nordic, si cimenterà in un bellissimo concerto in duo, Piano e Violino; Alle 12:45 alla fine del concerto, aperitivo con i prodotti certificati della filiera corta del Parco di Porto Conte e, dopo un buon caffe’, appuntamento ai prossimi eventi.

Link per acquistare su piattaforma: https://www.meetsardinia.it/sentieri-musicali-al-parco-2023/