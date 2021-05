“Posidonia non più rifiuto, impianto essenziale” |video

CAGLIARI – Il Parlamento ha approvato definitivamente l’emendamento della Lega al Decreto Sostegni che disciplina la gestione della posidonia spiaggiata. “La posidonia spiaggiata è stata esclusa dalla categoria dei rifiuti e potrà essere ‘reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici’ – Ne da notizia il presidente del Consiglio regionale Michele Pais – “Con questo importantissimo emendamento si ottiene il doppio risultato di favorire la stagione turistica e rilanciare l’uso della posidonia in agricoltura”.

“La posidonia è fondamentale per la difesa degli arenili, ma la fruizione delle spiagge è fondamentale per la nostra economia, soprattutto in questo periodo di crisi economica dovuta al Covid” – continua Pais – “Un annoso problema per la Sardegna, e per Alghero in particolare, che si avvia a definitiva soluzione”. E ancora. “Un impianto al nord Sardegna in grado di separare la posidonia dalla sabbia degli arenili, perché possa essere avviata a un percorso di riciclo – conclude il Presidente Pais – potrebbe diventare inoltre un’importante opportunità di lavoro nel territorio”.