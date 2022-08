Porto di Alghero, più moderno e green: progetto “Life green ports Italia”. Dal Pnrr 87mila euro

ALGHERO – Il Porto di Alghero partecipa, insieme alle Amministrazioni Comunale e Regionale, all’importate progetto internazionale “Life green ports Italia”. Un’iniziativa promossa da ASSONAT come modello integrato per lo sviluppo sostenibile dei porti associati, tra cui Alghero. Gli ambiti di intervento a cui faranno riferimento le azioni e dunque le diverse progettualità sono la mobilità sostenibile, efficienza energetica, elettrificazione banchine, rigenerazione urbana, gestione dei rifiuti e reflui e poi gli eventuali eventi da organizzare. Al fine aderire alla progettualità dovrà essere definito un “Piano d’azione” e saranno messe in atto attività utili a andare verso quanto previsto da “Life green ports Italia”. Non solo. Infatti c’è da registrare un’altra notizia positiva per il Porto di Alghero ovvero l’ottenimento di 87.000 mila euro da parte del Ministero del Turismo a seguito della partecipazione ad un bando (scaduto a maggio 2022), rientrante nelle azioni previste dal PNRR, con cui venivano finanziate le iniziative connesse al turismo e servizi annessi con un totale di 58milioni per l’annualità in corso.

“Continua il nostro lavoro, insieme a tutti i soci, partner e collaboratori, al fine di far crescere il Porto di Alghero”, commenta il presidente Giancarlo Piras “per questo abbiamo partecipato ad alcuni bandi i cui frutti li stiamo raccogliendo come per quello del Ministero del Turismo per cui abbiamo ottenuti fondi utili alla sostituzione, e dunque rinnovamento e miglioramento, di una banchina, fondi già anticipati, ma ora con la copertura del bando governativo, possiamo registrare una nuove entrata a Bilancio e, per chiudere, col progetto “Life green ports Italia” puntiamo ad una modernizzazione del porto verso un sviluppo sempre più sostenibile e green e questo insieme alle Amministrazioni Comunale e quella Regionale”.