Porto di Alghero crescita e criticità da superare: parla il Presidente Piras |video

ALGHERO – Porto di Alghero sempre più riferimento per il Nord-Ovest, e oltre, della Sardegna. E questo grazie ad una crescita evidente dell’approdo cittadino della Riviera del Corallo. Questo nonostante alcune criticità che la guida, nella persona del presidente Giancarlo Piras e in generale del Consorzio coi vari attori che lo rappresentano, sta cercando di superare con continue interlocuzioni con la Regione, Amministrazione Comunale e Capitaneria. “Il nostro compito è quello di far sviluppare e crescere il porto per questo lavoriamo insieme alle Istituzioni per raggiungere l’obiettivo e garantire un ampliamento di servizi e ricadute economiche per Alghero e dunque il territorio”, cosi Giancarlo Piras.

Tra i temi affrontati durante un’intervista, allegato in formato video all’articolo, l’approvazione del bilancio. Un documento che palesa la salute dei conti del Porto di Alghero e che contempla diversi interventi e progettualità, tra cui la realizzazione, a breve, di un nuovo pontile e poi la cura del decoro e altre iniziative che saranno comunicate per tempo. Un bilancio che palesa la crescita del Porto che potrebbe essere ancora più decisa e solida se si riuscisse a superare alcune criticità che oggi esistono riguardanti la presenza delle imbarcazioni all’interno dell’approdo. Criticità che potrebbero essere superate anche grazie all’approvazione del Piano Regolatore del Porto strumento atteso e che permetterebbe di garantire maggiori servizi e anche più ricadute economiche sul tessuto produttivo cittadino.

Attese anche notizie positive, da parte della Regione con cui ci sono continue interlocuzioni, anche sul molo di sopraflutto che, se messo a regime, potrebbe garantire diverse possibilità di crescita di servizi e posti di lavoro, oltre che il miglioramento del decoro. Una infrastruttura importante che potrebbe ospitare grosse imbarcazioni che darebbero sicuramente un forte impulso all’economia locale. Oltre questo, restano sempre attivi i servizi legati all’ambiente e alla salvaguardia del Porto di Alghero con le iniziative già realizzate negli ultimi anni come anche ad esempio il nucleo sub che supporta i vari interventi che si rendono necessari all’interno del porto .

INTERVISTA VIDEO CON GIANCARLO PIRAS: