Porto di Alghero a Genova e Monaco, grande riscontro |foto

Grande riscontro per la partecipazione del Porto di Alghero a due importanti eventi dedicati alla nautica: il Salone Internazionale di Genova e il meeting “Sustainable Smart Marina” nel Principato di Monaco. Al primo il porto è stato protagonista di una conferenza stampa coi principali media locali e del settore della nautica in cui sono state illustrate le peculiarità del porto di Alghero, della Città e anche degli altri scali del Nord-Ovest ovvero Bosa, Stintino, Asinara, Porto Torres e Castelsardo, oltre che indicare progetti e iniziative in atto. Inoltre, a Genova, si è svolta un’importante video-conferenza alla presenza dell’avvocato Macchetta e del presidente del Consorzio del Porto di Alghero Giancarlo Piras sul delicato tema delle “concessioni demaniali marittime”.

Porto di Alghero protagonista anche nel Principato di Monaco. E questo grazie alla presenza di Fabrizio Goldoni* che, in rappresentanza del Consorzio, ha illustrato agli importanti ospiti, giunti da tutto il mondo per partecipare all’evento “Sustainable Smart Marina”, dedicato proprio allo sviluppo sostenibile della portualità del Mediterraneo, quelle che sono stati i passi avanti e la crescita del Porto di Alghero verso la sostenibilità e lo sviluppo nel rispetto dell’ambiente. Percorso che vedrà, nel prossimo futuro, altre importanti novità legate alla partecipazione del Porto di Alghero ha importanti progetti.