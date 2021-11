Porticciolo struttura ricettiva, via libera del Consiglio

ALGHERO – Come richiesto dai componenti delle Commissioni Ambiente e Urbanistica, durante il sovralluogo degli scorsi giorni nell’ex-carcere di Porticciolo, si è reso necessario un nuovo passaggio in commissione urbanistica, e poi Consiglio Comunale, per eliminare dalla delibera la dicitura “Casa per ferie” e soprattutto per approvare in via definitiva il cambio di destinazione d’uso da classificazione D (carcere, sanitario) a B (struttura ricettiva). Questo lo ha permesso la normativa vigente, in particolare la legge 23(85.

E ieri il Consiglio Comunale ha votato positivamente tale passaggio con anche una risoluzione in cui si è deciso di approfondire gli aspetti tecnici e gestionali nella Assemblea del Parco di Porto Conte che, verosimilmente, sarà convocata nelle prossime settimane. Soddisfazione da parte del Sindaco Conoci e del presidente della commissione urbanistica Argiolas cosi come di altri consiglieri come Mimmo Pirisi, Raimondo Cacciotto e Valdo Di Nolfo che hanno ribadito la necessità che si arrivi alla definizione di un “Ecostello” finalizzato a implementare la fruizione delle attrattive di Parco e Area Marina Protetta, oltre che fungere da Centro di Educazione Ambientale e luogo dove poter acquistare le produzioni del territorio.