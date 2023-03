ROMA – “Massima solidarietà, vicinanza e sostegno agli agenti della Polizia di Stato aggrediti a Cagliari nel corso di un blitz antidroga. Chi aggredisce una divisa, aggredisce lo Stato. Occorre rispetto per chi ogni giorno, in silenzio, con sacrificio e senso del dovere, protegge il Paese!”. Così in una nota il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni.