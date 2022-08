Politiche, Giagoni candidato del Centrodestra nel Nord Sardegna

ALGHERO – E’ Dario Giagoni, di Santa Teresa di Gallura, oggi consigliere regionale e già capogruppo regionale della Lega, il candidato per il Centrodestra al collegio uninominale del Nord Sardegna della Camera dei Deputati che comprende, ovviamente, anche Alghero e Sassari, oltre che gli alti centri, come Olbia. “All’amico Dario i migliori auguri di una campagna elettorale che porterà alla vittoria un centrodestra forte e unito nella difesa dei diritti dei Sardi e della Sardegna”, queste le parole del Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais rispetto la candidatura del collega di partito che, salvo sorprese, sarà prossimo parlamentare. Ma se la vittoria del Centrodestra pare quasi certa, sarà importante (in vista anche delle prossime regionali e comunali) verificare lo stato di salute dei vari partiti che, dopo poco più di anno, andranno a contendersi le guide delle assisi locali.