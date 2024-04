Polemiche Centrodestra, Tedde replica a Bamonti

ALGHERO – “Tedde insieme a Fois e ad Usai ad Alghero ha inventato e ha contribuito a rafforzare il centrodestra ad Alghero. Facendo il sindaco per due consiliature di grande significato amministrativo e politico e sostenendo lealmente e con indubbio profitto elettorale nelle successive tornate i candidati a sindaco espressi da altri partiti del centrodestra. Dispiace che Bamonti, che s’è avvicinato da poco a quest’area politica, non abbia ricevuto una informazione completa e veritiera. E dispiace ancora che Bamonti abbia oggi abbandonato la guida dei Riformatori ad Alghero, proprio in un momento in cui i partiti moderati hanno necessità della massima coesione al loro interno e all’ interno del perimetro della coalizione. Spero che Bamonti assieme a noi voglia valorizzare le ragioni delle stare insieme. E mi impegnerò per raggiungere questo obbiettivo. Nell’interesse della coalizione e di quello sovraordinato degli algheresi”, cosi replica Marco Tedde ad Alberto Bamonti riguardo la polemica riguardante il Centrodestra.