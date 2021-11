Placa Alguer, rilancio della bassa stagione

ALGHERO – Un mese di eventi, arte culinaria e manifestazioni per rallegrare la stagione autunnale. Plaça Alguer andrà a riempire il mese di bassa tra la fine della stagione turistica e gli eventi natalizi. Il cartellone di Plaça Alguer racconta l’impegno dell’amministrazione e di tutti i partner e gli organizzatori delle manifestazioni che hanno voluto ricomporre il tavolo di programmazione nato anni fa con Primavera in Riviera per ravvivare il territorio algherese. Una scommessa già lanciata in campagna elettorale e che vede la luce non già con gli eventi primaverili ma con i colori dell’autunno che favoriscono il rilancio delle attività e traghettano cittadini e vacanzieri verso l’aria natalizia.

Tutti i partner hanno dato il proprio contributo per la realizzazione del contenitore di manifestazioni. Dalle attività ricettive alla cantine, dal Parco alla Confcommercio. L’impegno profuso per far rivivere le atmosfere festose delle passate Primavera in Riviera è stato totalizzante. Il Consorzio tutela Vini di Alghero Doc, VinoRosa Italiano, Confcommercio, Coldiretti, Fipe, Domos, Welcome to Alghero e il Consorzio Riviera del Corallo con Parco di Porto Conte e amministrazione comunale, hanno lavorato per creare degli attrattori – artistici e culinari – che garantiscono una buona affluenza durante i fine settimana che ci separano dalle manifestazioni natalizie.

L’idea è partita dall’arte culinaria autunnale, caratterizzata da piatti profumati e ricette antiche spesso dimenticate ma che i ristoratori algheresi erano pronti a rimettere sulle tavole. Ma i piatti senza i commensali e un buon accompagnamento musicale non deliziano il palato allo stesso modo. Ecco che è nata PlaçAlguer il giusto equilibrio per gustare i piatti della tradizione tra buona musica, arte e allegria.

“Un alternarsi di incontri ed eventi che collegano la fine della stagione estiva caratterizzata dagli eventi di Sant Miquel al periodo autunnale in cui Alghero offre una efficace continuità per arrivare agli eventi del Cap d’Any – spiega con orgoglio il sindaco Mario Conoci – Alghero prosegue nel percorso delle collaborazioni fruttuose che continua con successo, mettendo insieme il mondo dell’impresa con associazioni, istituzioni e artisti per garantire quella successione di eventi di richiamo che caratterizzano la promozione della città. PlaçAlguer ci collega agli eventi di fine anno, con un programma che si preannuncia fitto di appuntamenti, in cui le differenti iniziative si intrecciano in un calendario di alto livello”.

Sarà un mese ricco di sapori normalmente poco valorizzati ma che quest’anno sbocceranno in un percorso tra i ristoranti cittadini che proporranno menù con all’interno piatti tipici della tradizione algherese accompagnati dai vini locali. Ecco che, accanto ai 19 ristoranti aderenti distribuiti nel centro di Alghero, entreranno in gioco le Cantine che con i loro vini andranno a valorizzare i piatti degli chef locali. Il percorso culinario si svolgerà all’interno dei ristoranti, ma non mancheranno le Serate al Mercato tra finger food e musica dal vivo, i concertini itineranti ad opera delle bande locali e regionali, il teatro e gli artisti di strada e l’intrattenimento per i più piccoli.

Un cartellone tutto da scoprire che prenderà il via domani, sabato 13 novembre con i Concerti col naso all’insù. Musica e atmosfera dalle 18.30 lungo le strade del centro storico e dai balconi di piazza Civica, piazza Municipio, piazza Porta Terra, Largo San Francesco e dalla Torre Sulis. Domenica ancora musica, ma unita alla letteratura con la presentazione nell’ex Mercato Ortofrutticolo del libro Par-lem Algueres realizzato dai bambini della scuola Maria Immacolata. La presentazione sarà curata dalle maestre Carmelita e Giuliana con la partecipazione straordinaria de Lo Barber.

Il fine settimana successivo inizierà alle 18.30 del venerdì nell’ex Mercato Ortofrutticolo con “Una sera al mercato” e la musica dei Camberra. Il sabato sera invece le strade del centro storico saranno animate dalle “Colonne sonore” sax quartet, quartetto di sassofoni in una esibizione stile swing e latinoamericano nei successi delle big band degli anni ’40 e ’50. Questo e molto altro sarà PlaçAlguer, la nostra nuova stagione in Riviera.