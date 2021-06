Pivarada, area degradata: lavori

ALGHERO – Procede il lavoro di riqualificazione dell’area tra via Asfodelo e viale Aldo Moro, nel quartiere della Pivarada, che l’Amministrazione sta trasformando in uno spazio decoroso e riqualificato con un investimento di 65 mila euro di fondi di bilancio. Ieri il sopralluogo in cantiere del Sindaco Mario Conoci con gli Assessori Emiliano Piras e Antonello Peru.

La destinazione urbanistica dell’area, classificata come area S4 di parcheggio, consente di attuare il progetto che prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione. L’attuazione dell’opera sarà un primo passo verso la realizzazione di un’area verde attrezzata. Con il Comitato di quartiere, infatti, l’Amministrazione ha preso l’impegno di avviare, contestualmente alla partenza dei lavori di riqualificazione, ogni iniziativa atta al procedimento di modifica della destinazione urbanistica che consenta di utilizzare la superficie a parco attrezzato, previa realizzazione di un progetto dedicato ed il reperimento delle risorse.