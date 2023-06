Piscina scoperta, “pratica non chiusa, aree esterne da sistemare”

ALGHERO – 2Dopo tanto tempo dall’ultimo sovralluogo e dopo aver insistito con la

presidente della commissione lavori pubblici stamane abbiamo visto con i

nostri occhi la situazione della piscina comunale all’aperto ( per

quella al coperto ci vorrà un nuovo appalto per il completamento e

quindi almeno un altro anno ) , per quella all’esterno invece i lavori

dopo anni di promesse e di imminenti aperture si stanno avviando al

completamento almeno nella parte vasca per quanto riguarda i locali

adiacenti ma in uso alla piscina esterna ancora manca qualcosa ( ci

dicono comunque che verrà messa ad utilizzo fra qualche giorno ) vedremo

nei prossimi giorni, una cosa è certa sono passati più di 4 anni dei 5 a

disposizione di questa amministrazione e la pratica piscina ancora non

vede la fine”.

Mimmo Pirisi, capogruppo PD