“Piscina occupata e in mano ai vandali, pubblicità ingannevole dalla Giunta Cacciotto”

ALGHERO – “E’ ormai trascorso quasi un anno dall’insediamento dell’Amministrazione di centro sinistra. Ma anche sui lavori necessari per rendere fruibile la piscina comunale coperta, ancora parole”. Così il Gruppo consiliare di Forza Italia commenta il perdurare dell’immobilismo della Giunta Cacciotto.

Gli esponenti azzurri segnalano che neppure durante il sopralluogo della Commissione consiliare presso l’impianto natatorio, tenutosi nella giornata del 19 Febbraio, son state fornite risposte esaustive e concrete.

La preoccupazione per lo stato di precarietà della struttura e per il suo utilizzo futuro ha preso ancora una volta corpo allorché durante il sopralluogo della commissione è emerso che non è stato redatto ancora alcun progetto. Ma anche che c’è incertezza assoluta sugli interventi da realizzare, non è stata depositata alcuna relazione tecnica di stabilità della struttura e, soprattutto, non è stata reperita alcuna risorsa.

“Si brancola nel buio, in quest’opera pubblica come nelle altre, e a distanza di una anno sono aumentati oltremisura gli importi necessari per il completamento, passati da 358.000,00 circa ad oltre tre milioni” -commentano gli esponenti azzurri-. Le motivazioni addotte a giustificazione dell’aumento dei costi non trovano, al momento, alcun riscontro oggettivo: si parla addirittura di un nuovo progetto (quale?). Se così fosse, quanto dichiarato dalla Giunta Cacciotto sarebbe ancor più grave perché dimostrerebbe, dopo quasi un anno dal loro insediamento, che si persevera con i proclami e si affonda nell’immobilismo più totale.

“Prosegue la “pubblicità ingannevole” della Giunta Cacciotto, che davanti alle testate giornalistiche contrabbanda una situazione positiva per la piscina comunale -denunciano da Forza Italia-. Ma i fatti e, soprattutto, i sopralluoghi parlano chiaro: l’ impianto è stato abbandonato in balia dei vandali, senza prospettive di avanzamento dell’opera. A ciò occorre sommare la già denunciata occupazione dell’immobile, causata dal suo abbandono”

“Come è possibile che la Giunta Cacciotto comunichi ai cittadini un imminente intervento di riqualificazione dell’impianto natatorio quando gli spogliatoi sono occupati da terzi e, a distanza di mesi, non si è riusciti neppure a mettere in sicurezza la struttura? L’amministrazione si impegni, a questo punto, come più volte richiesto da Forza Italia, a rendere fruibile almeno la piscina comunale scoperta per la stagione estiva, come è già accaduto in passato sotto la guida dell’Assessorato forzista, ed eviti i continui scivoloni e le irreali promesse. Soprattutto, pensi a rendere sicura la piscina affinché non persistano e si ripetano situazioni imbarazzanti e soprattutto umilianti per chi si trova in difficoltà, come quella a cui si è assistito durante il sopralluogo”, concludono i consiglieri Tedde, Caria, Peru, Ansini e Bardino-.

Nella foto gli spogliatoi della piscina comunale di Alghero