Pirisi-Trova vs. Di Nolfo, interviene Salvatore

ALGHERO – “La Presidenza del Consiglio comunale di Alghero, al termine di una riflessione interna, e dopo il richiamo già esteso dal Presidente in sede di Conferenza dei capigruppo, intende condividere con la comunità tutta una breve riflessione sul decoro e la responsabilità che dovrebbero caratterizzare sempre la dialettica politica. Con riferimento alla dialettica tra consiglieri comunali che in un recente scambio di battute sulla stampa è trascesa in apprezzamenti sulla vita privata e professionale, intendiamo riaffermare con forza la necessità di ritrovare il gusto di un confronto sui temi, senza travalicare il confine della critica politica, e dai modi e toni appropriati. Vogliamo, inoltre, richiamare il decoro e la responsabilità del ruolo di consiglieri comunali, ciascuno dei quali, ai sensi dello Statuto, rappresenta l’intero Comune e necessariamente deve tenerne conto anche al di fuori dei contesti istituzionali, reali o virtuali. Impegniamoci, piuttosto, a coltivare un contesto politico nel quale, pur nella diversità di schieramenti e responsabilità, l’avversario, o semplicemente chi ha un’opinione diversa, non è una persona da annientare ad ogni costo, ma una persona da rispettare e con la quale provare a confrontarsi con il dovuto rispetto. Impegniamoci a sperimentare l’amicizia, la stima e la collaborazione reciproca: è un contributo importante che si può dare per far crescere una comunità. Di questo esercizio ne giova la democrazia!”

Il Presidente Raffaele Salvatore, la Vicepresidente Tatiana Argiolas, Il Vicepresidente Raimondo Cacciotto